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37 минут назад

Путин назвал актом "международного терроризма" взрывы на "Северных потоках"

Газета.Ruиещё 12

Президент России Владимир Путин назвал актом «международного терроризма» взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает ТАСС.

Путин назвал актом "международного терроризма" взрывы на "Северных потоках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента, и логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», — сказал российский лидер в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

27 сентября Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал, что у ведомства имеются данные о причастности западных стран ко взрывам на «Северных потоках».

Политика,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,
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