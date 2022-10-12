Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин ("Единая Россия") умер на 47 году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в среду.
"После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Госдумы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике", - говорится в сообщении.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Петрунина.
"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память", - приводит слова спикера пресс-служба.
Петрунин возглавлял при комитете по энергетике секцию по законодательному регулированию деятельности газовой отрасли и секцию по законодательному регулированию снижения административных барьеров в вопросах недропользования и инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе.