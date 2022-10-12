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53 минуты назад

Умер первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин

ТАССиещё 19

Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин ("Единая Россия") умер на 47 году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в среду.

Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Фото:  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

"После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Госдумы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике", - говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Петрунина.

"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память", - приводит слова спикера пресс-служба.

Петрунин возглавлял при комитете по энергетике секцию по законодательному регулированию деятельности газовой отрасли и секцию по законодательному регулированию снижения административных барьеров в вопросах недропользования и инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе.

Политика,Николай Петрунин,Вячеслав Володин,Единая Россия,Госдума,
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