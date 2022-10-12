Кадыров рассказал, как завершится СВО под руководством Суровикина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с 56-летием командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина и выразил уверенность, что под его руководством спецоперация завершится успешно.

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Он рассказал, что знаком с Суровикиным уже 15 лет. Кадыров заявил, что не усомнился ни разу за эти годы в решительности и профессионализме генерала.

«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно», — отметил глава Чечни в аудиообращении в Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров пожелал Суровикину счастья, успехов, здоровья и реализации всех планов.

Ранее, как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин также поздравил Суровикина с днем рождения.

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.