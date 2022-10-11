Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Новый глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян явился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в светло-серой традиционной арабской тунике-кандуре, мужском платке и скромных кроссовках. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что Путин пришел на встречу в привычном для него деловом костюме, в который входят черный пиджак, белая рубашка и фиолетовый галстук.
Президент ОАЭ также оделся стандартно, по меркам арабских стран. Вместе с тем, удивление журналистов вызвала его чрезмерно аскетичная обувь.
Аль Нахайян предпочел скромные черные кроссовки, аналог которых, по данным газеты, продается в интернет-магазинах по цене от 4,5 тыс. рублей.
Арабский политик носит такую обувь постоянно. Во всяком случае, на фотографии со встречи с Путиным, которая состоялась в Абу-Даби в 2019 году, он предстает именно в черных простых кроссовках, сообщает радиостанция «Говорит Москва».