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1 час назад

Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Елена Прошина

Новый глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян явился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в светло-серой традиционной арабской тунике-кандуре, мужском платке и скромных кроссовках. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что Путин пришел на встречу в привычном для него деловом костюме, в который входят черный пиджак, белая рубашка и фиолетовый галстук.

Президент ОАЭ также оделся стандартно, по меркам арабских стран. Вместе с тем, удивление журналистов вызвала его чрезмерно аскетичная обувь.

Аль Нахайян предпочел скромные черные кроссовки, аналог которых, по данным газеты, продается в интернет-магазинах по цене от 4,5 тыс. рублей.

Арабский политик носит такую обувь постоянно. Во всяком случае, на фотографии со встречи с Путиным, которая состоялась в Абу-Даби в 2019 году, он предстает именно в черных простых кроссовках, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Политика,Видео,Владимир Путин,
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