Посольство РФ в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес

Канадские власти никак не реагируют на поступающие угрозы в адрес российских дипломатов. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщили в пресс-службе посольства РФ в Оттаве.

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В дипмиссии корреспонденту ТАСС дали ознакомиться с несколькими электронными письмами, поступившими в посольство в октябре. В них содержаться прямые угрозы физической расправы над дипломатами и членами их семей, а также планы разрушения здания посольства с использованием взрывных устройств.

"С февраля [этого года] мы постоянно получаем подобные угрозы. Несмотря на наши озабоченности, канадские власти не прилагают каких-либо значимых мер для обеспечения нашей безопасности и безопасности наших семей", - сказали в дипмиссии.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов сообщил ТАСС, что в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный человек перекинул на территорию посольства бутылку с зажигательной смесью. При ударе о землю жидкость не воспламенилась. Пострадавших и разрушений нет. В посольстве тогда расценили происшедшее как попытку совершения террористического акта.

Посол добавил, что ранее были и другие случаи забрасывания на территорию дипмиссии посторонних предметов. В связи с этим посольство неоднократно обращалось в МИД Канады и правоохранительные органы с требованием обеспечить безопасность российских диппредставительств в Оттаве, Монреале и Торонто, в том числе обеспечить их постоянными полицейскими постами. На данный момент канадская полиция лишь начала расследование по факту забрасывания на территорию посольства бутылки с зажигательной смесью.