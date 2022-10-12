В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
26 минут назад

Посольство РФ заявило, что Оттава не реагирует на угрозы в адрес российских дипломатов

ТАССиещё 3

Канадские власти никак не реагируют на поступающие угрозы в адрес российских дипломатов. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщили в пресс-службе посольства РФ в Оттаве.

Посольство РФ в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес
Фото: ТАССТАСС

В дипмиссии корреспонденту ТАСС дали ознакомиться с несколькими электронными письмами, поступившими в посольство в октябре. В них содержаться прямые угрозы физической расправы над дипломатами и членами их семей, а также планы разрушения здания посольства с использованием взрывных устройств.

"С февраля [этого года] мы постоянно получаем подобные угрозы. Несмотря на наши озабоченности, канадские власти не прилагают каких-либо значимых мер для обеспечения нашей безопасности и безопасности наших семей", - сказали в дипмиссии.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов сообщил ТАСС, что в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный человек перекинул на территорию посольства бутылку с зажигательной смесью. При ударе о землю жидкость не воспламенилась. Пострадавших и разрушений нет. В посольстве тогда расценили происшедшее как попытку совершения террористического акта.

Посол добавил, что ранее были и другие случаи забрасывания на территорию дипмиссии посторонних предметов. В связи с этим посольство неоднократно обращалось в МИД Канады и правоохранительные органы с требованием обеспечить безопасность российских диппредставительств в Оттаве, Монреале и Торонто, в том числе обеспечить их постоянными полицейскими постами. На данный момент канадская полиция лишь начала расследование по факту забрасывания на территорию посольства бутылки с зажигательной смесью.

Москва также ранее требовала от канадской стороны принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений на территории страны. В МИД РФ вызывали посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр.

Политика,Олег Степанов,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители