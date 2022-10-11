«Уши торчат»: Песков высказался о поставках ПВО Киеву «по-русски»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставки на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) из США . Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что Соединенные штаты «де-факто уже завязли в этом деле».

«По-русски — уши торчат. Это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит наших целей и конечного результата», — заявил пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал слова бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов США Майкла Маллена, который предложил сделать все, чтобы переговоры России и Украины начались как можно скорее. Он отметил, что в Кремле не знают, насколько действующая администрация США прислушивается к советам бывших коллег, но пока Вашингтон делает все, чтобы затягивать конфликт.