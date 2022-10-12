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14 часов назад

Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+

Lenta.ruиещё 9

Президент России Владимир Путин объяснил действия России в Объединенных Арабских Эмиратах и ОПЕК+. Глава государства заявил на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, что они направлены на обеспечение стабильности энергетических рынков, текст речи опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия добивается того, чтобы потребители и поставщики энергоресурсов чувствовали себя спокойно и уверенно, а предложение и спрос были сбалансированы. Он указал, что Москва всегда реагирует на потребности рынка, старается сделать это адекватно происходящим событиям.

Встреча Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Как указал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, для беседы выбран формат один на один.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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