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57 минут назад

Глава ОАЭ приехал на переговоры с Путиным

Мария Иванова

Глава ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян 11 сентября прибыл в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президентов пройдет в Санкт-Петербурге в формате один на один.

В начале переговоров Путин подчеркнул, что отношения России и ОАЭ остаются крайне важными, рассказали «Известия».

«Знаю о Вашей обеспокоенности в развитии ситуации и кризиса, который происходит», - сказал российский президент.

Это первый визит Аль Нахайяна в Россию с момента его избрания в мае 2022 года. В МИД ОАЭ подчеркивали, что визит пройдет «в рамках постоянного стремления ОАЭ добиться безопасности и стабильности» в мире, укреплять сотрудничество и взаимодействовать со всеми сторонами украинского кризиса.

СМИ: Анкара ожидает встречу Путина и Эрдогана в Астане

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш отмечал, что визит не связан с эскалацией украинского кризиса, он был запланирован заранее. В то же время он подчеркнул, что ситуация на Украине «требует безотлагательного решения» на основах дипломатии и международного права.

Политика,Видео,Анвар Гаргаш,Владимир Путин,
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