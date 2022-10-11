Глава ОАЭ приехал на переговоры с Путиным

Глава ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян 11 сентября прибыл в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президентов пройдет в Санкт-Петербурге в формате один на один.

В начале переговоров Путин подчеркнул, что отношения России и ОАЭ остаются крайне важными, рассказали «Известия».

«Знаю о Вашей обеспокоенности в развитии ситуации и кризиса, который происходит», - сказал российский президент.

Это первый визит Аль Нахайяна в Россию с момента его избрания в мае 2022 года. В МИД ОАЭ подчеркивали, что визит пройдет «в рамках постоянного стремления ОАЭ добиться безопасности и стабильности» в мире, укреплять сотрудничество и взаимодействовать со всеми сторонами украинского кризиса.