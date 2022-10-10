РФ предложила тайное голосование в ГА ООН по референдумам

Россия предложила провести тайное голосование по американской резолюции с осуждением Москвы из-за референдумов на освобожденных территориях. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.

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По словам российского дипломата, предложение заключается в том, чтобы «поставить вопрос о принятии решения тайным голосованием».

Корреспондент агентства передает, что Генеральная Ассамблея ООН при этом одобрила предложение о проведении открытого голосования по проекту, поддержав инициативу Албании. Решение было принято простым большинством: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались.

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши при этом подчеркнул, что «международному сообществу нужно держать дверь для дипломатии открытой». По его словам, референдумы на освобожденных территориях «не могут быть признаны искренними проявлениями народной воли».