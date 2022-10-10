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49 минут назад

Небензя: Россия предложила тайное голосование по резолюции ГА ООН о референдумах

Газета.Ruиещё 5

Россия предложила провести тайное голосование по американской резолюции с осуждением Москвы из-за референдумов на освобожденных территориях. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.

РФ предложила тайное голосование в ГА ООН по референдумам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского дипломата, предложение заключается в том, чтобы «поставить вопрос о принятии решения тайным голосованием».

Корреспондент агентства передает, что Генеральная Ассамблея ООН при этом одобрила предложение о проведении открытого голосования по проекту, поддержав инициативу Албании. Решение было принято простым большинством: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались.

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши при этом подчеркнул, что «международному сообществу нужно держать дверь для дипломатии открытой». По его словам, референдумы на освобожденных территориях «не могут быть признаны искренними проявлениями народной воли».

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Ранее сообщалось, что в штаб-квартире в Нью-Йорке возобновила работу спецсессия Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

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