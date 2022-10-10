Боррель высказался о связи между благополучием ЕС и РФ

«Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия – это та, которая производится внутри. Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики, это требует ее серьезной реструктуризации», – заявил Боррель.