Боррель высказался о связи между благополучием ЕС и РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в основе благополучия ЕС лежала дешевая энергия из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия – это та, которая производится внутри. Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики, это требует ее серьезной реструктуризации», – заявил Боррель.
Он также добавил, что Евросоюз опирался и на китайский рынок, но сейчас делать это становится всё сложней.
«Доступ на китайский рынок становится все более сложным. Предстоят серьезные изменения. Это может создать политические проблемы», – предупредил он.
Ранее Жозеп Боррель осудил российские удары по территории Украины и пообещал увеличить поставки вооружения Киеву.