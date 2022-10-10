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12 минут назад

Боррель высказался о связи между благополучием ЕС и РФ

Елена Прошина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в основе благополучия ЕС лежала дешевая энергия из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель высказался о связи между благополучием ЕС и РФ
Фото: РамблерРамблер

«Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия – это та, которая производится внутри. Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики, это требует ее серьезной реструктуризации», – заявил Боррель.

Он также добавил, что Евросоюз опирался и на китайский рынок, но сейчас делать это становится всё сложней.

«Доступ на китайский рынок становится все более сложным. Предстоят серьезные изменения. Это может создать политические проблемы», – предупредил он.

Ранее Жозеп Боррель осудил российские удары по территории Украины и пообещал увеличить поставки вооружения Киеву.

Политика,Жозеп Боррель,ЕС,
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