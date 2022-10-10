В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
42 минуты назад

Названы сроки восстановления Крымского моста

Илья Родин

Восстановление поврежденных пролетов Крымского моста планируется завершить через 4-6 недель, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным прогнозам специалистов, все работы по восстановлению должны быть завершены в срок от одного до полутора месяцев, уточнил Аксенов.

Политик подчеркнул, что федеральные органы власти провели все необходимые исследования, предназначенные для определения степени сохранности мостовых конструкций.

Мишустин выступил с заявлением по ситуации на Крымском мосту

Аксенов пояснил, что механизм ремонта понятен специалистам, они приступили к работе. Если им ничего не помешает, восстановление пойдет быстро и будет завершено в максимально короткие сроки.

Глава Крыма добавил, что к 16 октября планируется запуск движения большегрузов по автомобильной части моста.

Политика,Видео,Крымский мост ЧП,Сергей Аксенов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители