Названы сроки восстановления Крымского моста

Восстановление поврежденных пролетов Крымского моста планируется завершить через 4-6 недель, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным прогнозам специалистов, все работы по восстановлению должны быть завершены в срок от одного до полутора месяцев, уточнил Аксенов.

Политик подчеркнул, что федеральные органы власти провели все необходимые исследования, предназначенные для определения степени сохранности мостовых конструкций.

Аксенов пояснил, что механизм ремонта понятен специалистам, они приступили к работе. Если им ничего не помешает, восстановление пойдет быстро и будет завершено в максимально короткие сроки.