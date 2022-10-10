Бастрыкин дал поручение после объявления Украиной в розыск Медведева

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Дмитрия Медведева Службой безопасности Украины. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

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"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск, как следует из базы данных МВД Украины, по ч. 2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".