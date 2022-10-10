Путин сообщил о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»

Ранее компания South Stream Transport B.V. сообщила, что из-за санкций экспортная лицензия была отозвана у оператора «Турецкого потока». Отмечалось, что в 2022 году Евросоюзом не раз вводились дополнительные ограничения, которые направлены на сокращение экспорта компаниями технологий, материалов и услуг в поддержку деятельности РФ.

После этого было зафиксировано сокращение экспорта российского газа в Евросоюз по газопроводу «Турецкий поток» на четверть к концу сентября в сравнении с предыдущим месяцем. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и сделанные на их основе подсчеты, 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило порядка 32 млн куб. м газа. Данный уровень приблизительно на 25% меньше уровня конца последнего месяца лета.