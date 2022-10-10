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15 минут назад

Володин обвинил уехавших россиян в предательстве

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил россиян, уехавших из РФ во время частичной мобилизации, в предательстве, и призвал «уделять больше внимания» жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин обвинил уехавших россиян в предательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин отметил, что россияне, уезжавшие в Казахстан, Грузию и Монголию, бросили родину и свои семьи.

«Их поступок - предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придёт, но будет поздно», - заявил он.

Володин отметил, что «много чести говорить» об этих россиянах, и призвал больше заботиться о жителях присоединившихся к России регионов.

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По его словам, гражданами РФ стали больше восьми миллионов жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали», - заключил спикер Думы.

Forbes ранее сообщил, что примерно за 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек, при этом 200 тысяч из них - в Казахстан. Такие оценки Forbes предоставили источники в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число в 700 тысяч человек «не близко к правде» и «похоже на какую-то утку».

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
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