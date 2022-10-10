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25 минут назад

Путин поручил заняться благоустройством Петропавловска-Камчатского

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение о подготовке плана развития Петропавловск-Камчатского округа. Планируется провести реконструкцию центра города, построить новые дороги, экотехнопарк и музей воинской славы. Для этих целей будут использованы средства из государственного бюджета, передает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Путин поручил заняться благоустройством Петропавловска-Камчатского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подготовил перечень поручений, который в том числе обязывает правительство РФ и руководство Камчатского края до 21 октября утвердить план развития Петропавловск-Камчатского округа. План мероприятий должен быть составлен до 2030 года, допускается возможность привлечения дополнительного финансирования помимо средств федерального бюджета. В плане должны присутствовать благоустройство центра Петропавловск-Камчатского городского округа и реконструкция ряда объектов. На эти цели из федерального бюджета выделят не менее 15 млрд рублей.

Кроме того, в план обязаны включить строительство двух дорог. До 2025 года планируется построить автомобильную дорогу общего пользования к побережью Тихого океана. На это выделят не менее 1,9 млрд рублей. До 2030 года должна появиться автомобильная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», финансирование составит не менее 19 млрд рублей из федерального бюджета.

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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