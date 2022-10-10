Путин поручил заняться благоустройством Петропавловска-Камчатского

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение о подготовке плана развития Петропавловск-Камчатского округа. Планируется провести реконструкцию центра города, построить новые дороги, экотехнопарк и музей воинской славы. Для этих целей будут использованы средства из государственного бюджета, передает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

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Глава государства подготовил перечень поручений, который в том числе обязывает правительство РФ и руководство Камчатского края до 21 октября утвердить план развития Петропавловск-Камчатского округа. План мероприятий должен быть составлен до 2030 года, допускается возможность привлечения дополнительного финансирования помимо средств федерального бюджета. В плане должны присутствовать благоустройство центра Петропавловск-Камчатского городского округа и реконструкция ряда объектов. На эти цели из федерального бюджета выделят не менее 15 млрд рублей.