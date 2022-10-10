Путин поручил оценить потребности Петропавловска-Камчатского в наемном жилье

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Камчатского края Владимиру Солодову и гендиректору ДОМ.РФ Виталию Мутко оценить потребности Петропавловска-Камчатского в строительстве наемных домов для сотрудников промышленных производств. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа опубликован на сайте Кремля.

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"Рекомендовать органам исполнительной власти Камчатского края совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" и при участии заинтересованных организаций оценить потребности Петропавловск-Камчатского городского округа в строительстве наемных домов для работников, занятых в промышленном производстве на территории Камчатского края, и при необходимости организовать строительство таких домов в рамках проектов, реализуемых акционерным обществом "ДОМ.РФ", - указано в документе.

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Доклад об исполнении поручения будет представлен к 1 декабря текущего года.

Кроме того, в этот же срок глава государства поручил правительству РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" подготовить и представить предложения по созданию судоремонтного кластера в Камчатском крае. Ответственные за исполнение - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ранее Солодов отмечал, что Камчатка являлась центром судоремонта в советские времена, но затем отрасль утратила свое значение, а суда стали уходить для ремонта в Республику Корея. Сейчас в регионе есть первый проект по созданию судоремонтного кластера, но необходимо его долгосрочное финансирование по льготным ставкам.