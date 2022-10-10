Президент России Владимир Путин провел встречу с главой СК Александром Бастрыкиным. Она была посвящена расследованию подрыва Крымского моста. По словам Бастрыкина, произошедшее классифицируется как теракт. Он также рассказал об организаторах взрыва и обозначил маршрут следования грузовика со взрывчаткой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти России квалифицировали взрыв на Крымском мосту как теракт.

"Сомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", – согласился с докладом главы СК РФ Александра Бастрыкина президент России Владимир Путин.

Бастрыкин на встрече с Путиным отчитался, что произошедшее – "это акт терроризма". Такой вывод, по его словам, позволяют сделать "все данные первоначального этапа расследования".

По версии следствия, "теракт готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму". Путин подчеркнул, что "авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины". Бастрыкин уточнил, что подготовить взрыв помогали "граждане России и зарубежных государств".

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Проезжавший по мосту грузовик внезапно взорвался, из-за чего два пролета моста упали в Керченский пролив, нарушилось движение транспорта. Предположительно, погибли пять человек. По этому делу следователи работают более суток.

"Наша следственная группа Главного следственного управления, эксперты, криминалисты, очень оперативно прибыла на место происшествия", – добавил в разговоре с Путиным Бастрыкин.

Глава ведомства заверил, что они вместе со специалистами взрывного дела "детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные обоснованные выводы". Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 "Терроризм", добавил Бастрыкин. Допрошены свидетели и очевидцы ЧП.

Кроме того, эксперты начали и "в значительной степени" завершили специальные исследования: взрывотехническую экспертизу, генетическую, криминалистическую, сообщил руководитель СК России.

"Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности органам ФСБ, МВД России. Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край", – сказал Бастрыкин.

По его словам, правоохранители также установили "перевозчиков – лиц, которые участвовали в организации движения этого грузовика".

"С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации", – заявил он, добавив, что цели и задачи этого подрыва уточняются.

Telegram-канал Baza пишет, что груз, с помощью которого могли взорвать Крымский мост, привезли на территорию РФ из Грузии 4 октября. Границу он пересек примерно в 6 утра.

"Ни таможенники, ни другие службы, проверявшие грузовик, ничего подозрительного не обнаружили. После этого он был перенаправлен в Армавир и 7 октября [водитель взорвавшейся фуры Махир] Юсубов повез груз в сторону Симферополя", – утверждается в посте.

8 августа после взрыва, продолжает Telegram-канал, сотрудники ФСБ опросили не только тех пограничников, которые проверяли груз, но и работников других смен.

Журналист "КП" Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что "в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины". По его словам, грузом стали 22 поддона пленки, то есть примерно 22 тонны. Товар "прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии". Коц утверждает, что заказчиком был украинец. В рулоны с пленкой была завернута взрывчатка.

"Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза - говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию", - добавил журналист.

После этого фура вновь въехала в Грузию, а через нее - в Россию (КПП Верхний Ларс).

"Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма", - констатировал Александр Коц.