Российские власти не сомневаются в том, что ЧП с Крымским мостом было терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал он на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Путин также заявил, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.
"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал глава государства на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Он также назвал произошедшее ЧП терактом.
Бастрыкин подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.
"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины?" - поинтересовался Путин. "Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта", - заявил Бастрыкин.