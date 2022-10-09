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37 минут назад

Путин считает ЧП с Крымским мостом терактом

ТАСС

Российские власти не сомневаются в том, что ЧП с Крымским мостом было терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал он на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Путин также заявил, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.

"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал глава государства на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Он также назвал произошедшее ЧП терактом.

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Бастрыкин подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.

"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины?" - поинтересовался Путин. "Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта", - заявил Бастрыкин.

Политика,Видео,Крымский мост ЧП,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,
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