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19 минут назад

Путин в день рождения получил поздравительную телеграмму от Си Цзиньпина

ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину в день рождения поздравительную телеграмму. Об этом в субботу RTVI рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин получил поздравительную телеграмму от Си Цзиньпина
Фото: ТАССТАСС

"Как бывает обычно, пришла поздравительная телеграмма. Подарки передаются только при встрече", - сообщил Песков.

По данным источника RTVI в дипломатических кругах, президенту РФ помимо телеграммы был отправлен подарок. По словам собеседника RTVI, телеграмма и подарок были направлены в посольство России в Китае.

Лукашенко объяснил скрытый смысл своего подарка Путину

7 октября президенту России исполнилось 70 лет. В день рождения главы государства состоялся неформальный саммит СНГ, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Отличительной особенностью собрания лидеров стран Содружества в этом году стали подарки, которые они преподнесли президенту РФ по случаю его юбилея. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко привез Путину сертификат на трактор "Беларус", который собирается в цехе опытного производства Минского тракторного завода по специальному техническому заданию. На фотографиях из Константиновского дворца в Стрельне видны были также целые пирамиды из дынь и арбузов, которые, по сообщениям СМИ, оказались подарком от таджикистанской стороны.

Политика,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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