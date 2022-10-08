Путин получил поздравительную телеграмму от Си Цзиньпина

По данным источника RTVI в дипломатических кругах, президенту РФ помимо телеграммы был отправлен подарок. По словам собеседника RTVI, телеграмма и подарок были направлены в посольство России в Китае.

7 октября президенту России исполнилось 70 лет. В день рождения главы государства состоялся неформальный саммит СНГ, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Отличительной особенностью собрания лидеров стран Содружества в этом году стали подарки, которые они преподнесли президенту РФ по случаю его юбилея. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко привез Путину сертификат на трактор "Беларус", который собирается в цехе опытного производства Минского тракторного завода по специальному техническому заданию. На фотографиях из Константиновского дворца в Стрельне видны были также целые пирамиды из дынь и арбузов, которые, по сообщениям СМИ, оказались подарком от таджикистанской стороны.