Путин подписал связанный с Керченским проливом указ

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.