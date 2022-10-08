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14 минут назад

Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив

RT на русскомиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.

Путин подписал связанный с Керченским проливом указ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.

Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к россиянам

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Политика,Крымский мост ЧП,Владимир Путин,ФСБ,
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