РФ направила ноту протеста Молдавии из-за "враждебной акции"

Из-за нападения на российское посольство МИД РФ направил ноту протеста Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии», - сказано в заявлении.
Отмечается, что, к счастью, обошлось без жертв среди дипломатов и членов их семей.
В МИД подчеркнули, что «враждебная акция» является грубейшим нарушением сразу нескольких международных соглашений. В частности, это Венская конвенция о дипломатических сношениях и Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией.
Посольство ожидает, что подобная выходка «получит соответствующую процессуальную оценку», а виновные будут наказаны.
Ранее стало известно, что молдавская полиция задержала сорокалетнего мужчину, который накануне бросил петарды во двор посольства РФ в Кишиневе.