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18 минут назад

РФ направила ноту протеста Молдавии из-за "враждебной акции"

Майк Габриелян

Из-за нападения на российское посольство МИД РФ направил ноту протеста Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

РФ направила ноту протеста Молдавии из-за "враждебной акции"
Фото: ТАССТАСС

«При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии», - сказано в заявлении.

Отмечается, что, к счастью, обошлось без жертв среди дипломатов и членов их семей.

В МИД подчеркнули, что «враждебная акция» является грубейшим нарушением сразу нескольких международных соглашений. В частности, это Венская конвенция о дипломатических сношениях и Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией.

Посольство ожидает, что подобная выходка «получит соответствующую процессуальную оценку», а виновные будут наказаны.

Ранее стало известно, что молдавская полиция задержала сорокалетнего мужчину, который накануне бросил петарды во двор посольства РФ в Кишиневе.

Политика,МИД России,
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