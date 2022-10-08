Хуснуллин: ж/д движение по Крымскому мосту восстановлено

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ситуации с Крымским мостом. По его словам, уже полностью восстановлено железнодорожное сообщение. Все запланированные поезда будут полноценно пропускать.

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«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда - и пассажирские, и грузовые - будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», - передает РИА Новости слова Хуснуллина.

Кроме того, с 6 утра воскресенья водолазы будут работать под местом повреждения Крымского моста. Сроки восстановления второго пролета автодорожной части будут названы после инструментального обследования.

«Завтра к вечеру закончим инструментальное обследование, пока мы делали визуальное только обследование», - отметил чиновник.

Пока же автомобилистам Марат Хуснуллин рекомендует временно уменьшить количество поездок по мосту.