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1 час назад

Вице-премьер Хуснуллин: железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено

ТК «Звезда»иещё 9

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ситуации с Крымским мостом. По его словам, уже полностью восстановлено железнодорожное сообщение. Все запланированные поезда будут полноценно пропускать.

Хуснуллин: ж/д движение по Крымскому мосту восстановлено
Фото: ТАССТАСС

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда - и пассажирские, и грузовые - будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», - передает РИА Новости слова Хуснуллина.

Кроме того, с 6 утра воскресенья водолазы будут работать под местом повреждения Крымского моста. Сроки восстановления второго пролета автодорожной части будут названы после инструментального обследования.

«Завтра к вечеру закончим инструментальное обследование, пока мы делали визуальное только обследование», - отметил чиновник.

Пока же автомобилистам Марат Хуснуллин рекомендует временно уменьшить количество поездок по мосту.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

Политика,Крымский мост ЧП,Марат Хуснуллин,
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