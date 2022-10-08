По мнению парламентария, против России ведется "неприкрытая террористическая война". Со стороны кого, он не уточнил.

"Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал Морозов.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В НАК добавили, что арка над сухопутной частью моста не получила повреждений. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.