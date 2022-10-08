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7 минут назад

Депутат Морозов назвал взрыв на Крымском мосту объявлением "войны без правил"

Газета.Ruиещё 1

Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Морозов назвал взрыв на Крымском мосту объявлением "войны без правил", передает РИА "Новости".

"Это уже не просто вызов, это объявление войны без правил"
Фото: ТАССТАСС

По мнению парламентария, против России ведется "неприкрытая террористическая война". Со стороны кого, он не уточнил.

"Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал Морозов.

Он добавил, что Россия должна "адекватно" ответить, в противном случае подобные "теракты" будут совершаться вновь.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В НАК добавили, что арка над сухопутной частью моста не получила повреждений. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Политика,Крымский мост ЧП,Олег Морозов,Владимир Путин,НАК,Единая Россия,Госдума,
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