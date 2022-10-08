Путин отдал поручения в связи с ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после того, как на Крымском мосту произошел пожар. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Отмечается, что глава государства получил доклады по ЧП от премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также глав силовых ведомств.

По словам Пескова, правительственная комиссия должна будет выяснить причины ЧП и заняться скорым устранением последствий. В ее состав войдут в том числе главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД. Также президент поручил министрам Савельеву и Куренкову выехать на место ЧП, сообщил пресс-секретарь.