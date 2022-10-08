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15 минут назад

Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после того, как на Крымском мосту произошел пожар. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Путин отдал поручения в связи с ЧП на Крымском мосту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что глава государства получил доклады по ЧП от премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также глав силовых ведомств.

По словам Пескова, правительственная комиссия должна будет выяснить причины ЧП и заняться скорым устранением последствий. В ее состав войдут в том числе главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД. Также президент поручил министрам Савельеву и Куренкову выехать на место ЧП, сообщил пресс-секретарь.

Названа причина ЧП на Крымскому мосту

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что мост повредили "украинские вандалы".

Политика,Александр Куренков,Михаил Мишустин,Владимир Константинов,Марат Хуснуллин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Росгвардия,Минтранс РФ,НАК,ФСБ,
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