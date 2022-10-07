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21 минуту назад

Путин предоставил командующим войск право вручать госнаграды от его имени

RT на русском

Президент России Владимир Путин дал право командующим группировками войск вручать отличившимся военным госнаграды от его имени.

Путин предоставил командующим право вручать награды от его имени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ даёт командующим право вручать военным орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».

Отмечается, что награждение должно проходить в районах боевых действий.

В августе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине.

В июле сообщалось, что Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову.

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