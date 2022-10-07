Путин предоставил командующим право вручать награды от его имени

Президент России Владимир Путин дал право командующим группировками войск вручать отличившимся военным госнаграды от его имени.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ даёт командующим право вручать военным орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».

Отмечается, что награждение должно проходить в районах боевых действий.