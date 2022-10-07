Лукашенко и Путин пообщались тет-а-тет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин после завершения неформального саммита стран Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжили общение с глазу на глаз. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.