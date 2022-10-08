На Сахалине отреагировали на скандальный указ Зеленского о Курилах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курил, так как это неоспоримая территория России.
"Курильские острова - территория Российской Федерации. Наша земля. Любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства - недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", - написал Лимаренко в Telegram-канале.
Он напомнил, что россияне поддержали в 2020 году поправки к Конституции, которые поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курил.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".
По итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой являются притязания Японии на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.