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15 минут назад

Губернатор Сахалинской области Лимаренко раскритиковал указ Зеленского о Курилах

Газета.Ruиещё 10

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курил, так как это неоспоримая территория России.

На Сахалине отреагировали на скандальный указ Зеленского о Курилах
Фото: ТАССТАСС

"Курильские острова - территория Российской Федерации. Наша земля. Любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства - недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", - написал Лимаренко в Telegram-канале.

Он напомнил, что россияне поддержали в 2020 году поправки к Конституции, которые поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".

По итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой являются притязания Японии на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Политика,Валерий Лимаренко,Владимир Зеленский,
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