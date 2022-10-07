Слуцкий заявил о девальвации Нобелевской премии мира

Саму суть Нобелевской премии мира размывают и девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, которые проявляются в процессе определения лауреатов награды. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости в пятницу, 7 октября.

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Он отметил, что премию снова превратили в политический инструмент, в очередной раз присудив ее «правильным» активистам и так называемым правозащитникам.

Политик привел в пример одного из лауреатов 2022 года — украинский «Центр гражданских свобод», на сайте которого, как он отметил, «сплошные обвинения России в "оккупации", статьи о "российском вторжении", о помощи Запада, и ни слова о тысячах убитых украинскими боевиками мирных жителей Донбасса!», а референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях названы фиктивными.

«Какая избирательная правозащита! У жителей Донбасса права на жизнь и самоопределения, следуя логике центра, нет. Впрочем, ничего удивительного. Ведь первым в списке спонсоров там стоит USAID (Агентство США по международному развитию)», — отметил он.