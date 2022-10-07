Путин назвал трагическими происходящие на Украине события

Президент России Владимир Путин назвал происходящие на Украине события трагическими. Такое заявление он сделал на неформальном саммите глав Содружества Независимых Государств (СНГ), пишет ТАСС.

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Глава государства добавил также, что конфликты происходят и между другими странами СНГ. По его словам, это требует выработки мер по их разрешению.

О том, что президент России примет участие в неформальной встрече руководителей стран-участниц СНГ, пресс-служба Кремля сообщала 6 октября.