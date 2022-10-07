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7 минут назад

Путин назвал трагическими происходящие на Украине события

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин назвал происходящие на Украине события трагическими. Такое заявление он сделал на неформальном саммите глав Содружества Независимых Государств (СНГ), пишет ТАСС.

Путин назвал трагическими происходящие на Украине события
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства добавил также, что конфликты происходят и между другими странами СНГ. По его словам, это требует выработки мер по их разрешению.

О том, что президент России примет участие в неформальной встрече руководителей стран-участниц СНГ, пресс-служба Кремля сообщала 6 октября.

В пятницу, 7 октября, Путин празднует свое 70-летие. Его представитель Дмитрий Песков ранее сообщал, что день рождения глава государства проведет за работой — у него запланировано много встреч.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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