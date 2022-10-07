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1 час назад

Рахмон подарил Путину пирамиды из дынь и арбузов

Мария Иванова

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил президенту РФ Владимиру Путину пирамиды из дынь и арбузов. Фото и видео подарков опубликовал Life.

7 октября 2022 года Путину исполнилось 70 лет. В этот день он проводит неформальную встречу глав СНГ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Рахмон привез на саммит таджикистанские арбузы и дыни, которые собрали в пирамиды, а из других фруктов выложили «ковры» на территории дворца.

Президент Таджикистана поздравил Путина с 70-летием и пообещал приложить все усилия для расширения сотрудничества стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подарил Путину сертификат на трактор Минского тракторного завода «Беларус 1523.3».

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