Захарова отреагировала на призыв Зеленского к превентивному удару по РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России не оставляет сомнений в том, что в Киеве неадекватно воспринимают реальность. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие. В Кремле сочли такое заявление призывом к началу мировой войны.

Захарова отметила, что это заявление Зеленского не оставило никаких сомнений в том, о чем именно думают в Киеве.

«Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика (…) Просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов», - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире «Первого канала».

Она также обратила внимание на то, что Зеленский выступал в прямом эфире и его слова невозможно списать на ошибку перевода, «как это пытались сделать в отношении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля».

Ранее Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, где перешел с английского на родной испанский язык. В результате трансляция переключилась на официального переводчика, полностью отключив звук голоса Борреля, и было сделано заявление о том, что у ЕС «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».