По ее словам, идеология обстрела была сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу. Более того, экстремистские обстрелы Запорожской АЭС подтверждают тот факт, что Киев занимается ядерным шантажом, намеренно обстреливая ЗАЭС – те действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию, передает РИА «Новости».