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43 минуты назад

Захарова обвинила Киев в попытке сделать ЗАЭС грязной ядерной бомбой

Деловая газета "Взгляд"

Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию грязной ядерной бомбой, заявила спикер российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По ее словам, идеология обстрела была сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу. Более того, экстремистские обстрелы Запорожской АЭС подтверждают тот факт, что Киев занимается ядерным шантажом, намеренно обстреливая ЗАЭС – те действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию, передает РИА «Новости».

Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

Захарова заметила, что после слов президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России не остается сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно.

Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Первый канал,
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