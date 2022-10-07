Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию грязной ядерной бомбой, заявила спикер российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».
По ее словам, идеология обстрела была сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу. Более того, экстремистские обстрелы Запорожской АЭС подтверждают тот факт, что Киев занимается ядерным шантажом, намеренно обстреливая ЗАЭС – те действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию, передает РИА «Новости».
Захарова заметила, что после слов президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России не остается сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно.
Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.