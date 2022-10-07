ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России

Совет ООН по правам человека одобрил назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

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Спецдокладчик по России назначен впервые. 6 стран проголосовали против, 24 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран принято.

Спецдокладчику предстоит отслеживать ситуацию с нарушением прав человека в России, собирать и оценивать эту информацию.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека. По его словам, этот статус предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств – членов СПЧ.