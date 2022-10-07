ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России

Совет ООН по правам человека одобрил назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.
Спецдокладчик по России назначен впервые. 6 стран проголосовали против, 24 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран принято.
Спецдокладчику предстоит отслеживать ситуацию с нарушением прав человека в России, собирать и оценивать эту информацию.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека. По его словам, этот статус предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств – членов СПЧ.
До этого Россия была временно исключена из Совета ООН по правам человека — за проголосовали 93 государства. Против выступили 24 страны, еще 58 не стали голосовать. Среди тех, кто был против, — сама Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, ЦАР, Эритрея, Боливия, Габон и Китай