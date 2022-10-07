Путин обсудил события на Украине с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Украине и сотрудничество между странами. Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает ТАСС.

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«В ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события [на Украине]», - пояснили в канцелярии.

Представитель канцелярии турецкого президента также отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Турции «внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон».