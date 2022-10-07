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1 час назад

Путин обсудил события на Украине с Эрдоганом

Алиса Селезнёва

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Украине и сотрудничество между странами. Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает ТАСС.

Путин обсудил события на Украине с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события [на Украине]», - пояснили в канцелярии.

Представитель канцелярии турецкого президента также отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Турции «внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон».

Ранее глава Турции сообщил, что стремится организовать личную встречу Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. При этом Эрдоган отмечал, что Анкара будет прилагать усилия для начала поставок удобрений из России в другие страны.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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