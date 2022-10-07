Пушилин присвоил Кадырову звание Героя ДНР и вручил медаль "За освобождение Мариуполя"

"За заслуги перед Донецкой народной республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига во имя свободы и независимости и процветания ДНР, присвоить звание Героя Донецкой народной республики Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики", - сказал диктор на церемонии.