Пушилин присвоил Кадырову звание Героя ДНР и вручил медаль "За освобождение Мариуполя"

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на церемонии в Грозном присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание Героя ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".
"За заслуги перед Донецкой народной республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига во имя свободы и независимости и процветания ДНР, присвоить звание Героя Донецкой народной республики Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики", - сказал диктор на церемонии.
Кроме того, главе Чечни была вручена медаль "За освобождение Мариуполя". Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник лично вручил Кадырову звание героя ЛНР. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров получил от президента России Владимира Путина звание генерал-полковника Росгвардии.
Это второе повышение Кадырова за текущий год - весной он получил от российского лидера звание генерал-лейтенанта. 46-летний глава Чечни также имеет звание Героя РФ и многие другие награды.