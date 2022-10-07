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30 минут назад

Посольство России призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе

Елена Прошина

Российское посольство в Канаде ждет реакции премьер-министра Джастина Трюдо и его правительства на обращение президента Украины Владимира Зеленского к Североатлантическому альянсу с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатического представительства.

Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что посольство «включает таймер и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца».

6 октября украинский президент выступил в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи. Глава государства заявил, что Североатлантический альянс должен нанести «превентивные» удары по территории РФ, вместо того, чтобы «"ждать ядерных ударов России». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского являются призывом к началу мировой войны, за что должны нести ответственность Соединенные Штаты и Великобритания, которые руководят действиями украинских властей. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира.

Западные страны разжигают ядерную войну, а Зеленский «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», сообщила после этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джастин Трюдо,Дмитрий Песков,НАТО,
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