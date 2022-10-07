"Поднял страну с колен". Высказывания госдеятелей о Владимире Путине

7 октября исполняется 70 лет президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Подборка цитат российских политиков и государственных деятелей о Владимире Путине - в материале ТАСС.
Борис Ельцин, первый президент РФ
"Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, XXI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности, директор ФСБ России - Владимир Владимирович Путин" (телеобращение к гражданам РФ 9 августа 1999 года).
Михаил Горбачев, президент СССР
"Мне нравится Путин. <...> Умный оказался, выдержанный, держит удар, <...> несмотря на все промахи, много ошибок, люди чувствуют, что он все-таки разворачивает политику в интересах большинства" (программа "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" 14 июля 2006 года).
Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности, экс-президент и премьер-министр России
"Владимир Владимирович Путин, действительно, самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современной России. Абсолютное большинство наших граждан доверяет ему и связывает с ним свои надежды на будущее" (выступление на съезде партии "Единая Россия" 27 ноября 2011 года).
Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга
"Владимир Владимирович [Путин] - человек с очень сложным характером, сильный человек. Может быть, одна из самых примечательных его черт - это человек, лишенный жажды власти. Что бы там о нем ни писали. <...> Он никогда не стремился к обладанию властью как самоцелью" (интервью Владимиру Соловьеву 9 февраля 2000 года).
Евгений Примаков, экс-премьер-министр России
"Из ряда бесед с Путиным мне становилось ясно, что он - патриот, что ему чужды шовинистические взгляды, что он не сориентирован на сближение с левыми или правыми, а его политические симпатии и антипатии диктуются национальными интересами России, естественно, такими, как он их понимает. Несомненно, мне нравится Путин и как человек" (книга "Восемь месяцев плюс. Воспоминания председателя правительства РФ", 2001 год).
Владимир Мединский, помощник президента РФ, экс-министр культуры
"[Владимир] Путин, действительно, первый правитель России после Николая Романова, пришедший к власти 100% законным путем. И более того, 100% законно ее удерживающий. А честно/всеобще/выборно - то и вовсе 1-й в истории России? Это ли не явленный нам, России, шанс возродиться?" (запись в Twitter 7 октября 2012 года).
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
"Очень много лидеров в разных регионах мира были перемолоты в жерновах национальных интересов Европы и США. И надо быть таким сильным лидером как Путин, чтобы этому противостоять и делать это так уверенно" (выступление в эфире телеканала "Россия 1" 18 апрел
"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе. Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл" (комментарий журналистам 29 ноября 2019 года).
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
"Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет. Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, [Владимир Путин] вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт" (выступление на заседании Совфеда 11 марта 2020 года).
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, бывший первый замруководителя Администрации президента
"Все, что после президента [Владимира] Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом" (интервью изданию "Газета.ру" 18 июня 2020 года).
Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-руководитель Администрации президента
"Если реалистично, без всяких тараканов в голове, оценивать внутриполитическую ситуацию в России, то Россию на сегодняшний день без Путина не представить. И будущее России без такого лидера национального как Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день я представить себе не могу" (комментарий в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Краснодарского края 23 октября 2014 года).
Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации
"Мы ["Единая Россия"] - партия путинского большинства, мы - партия президента, он нас создавал, поэтому мы - опора власти. <...> Нет Путина - нет России" (в программе "Специальный гость" на канале RTVI 29 октября 2020 года).
Элла Памфилова, председатель ЦИК, бывший уполномоченный по правам человека в РФ
"Путин обладает уникальной интуицией, у него, я сказала бы, прямой контакт с российским коллективным бессознательным" (интервью "Новой газете" 25 января 2014 года).
Дмитрий Рогозин, бывший вице-премьер РФ и гендиректор госкорпорации "Роскосмос"
"Путин сегодня - это символ независимой от "вашингтонского обкома" политики, единственный оставшийся в Европе лидер, которого не смял каток американского гегемонизма" (статья в газете "Известия" от 31 января 2012 года).