"Поднял страну с колен". Высказывания госдеятелей о Владимире Путине

"Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет. Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, [Владимир Путин] вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт" (выступление на заседании Совфеда 11 марта 2020 года).