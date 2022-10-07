В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Эрдоган обозначил свою уникальность в диалоге с Путиным и Зеленским

Lenta.ruиещё 10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя единственным лидером, который может вести открытый диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским одновременно. Об этом он заявил на пресс-конференции по программе Европейского политического сообщества в Праге. Слова турецкого президента приводит Anadolu.

Эрдоган обозначил свою уникальность в диалоге с Путиным и Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрдоган напомнил о роли Турции при заключении продуктовой сделки, а также при последнем обмене пленными между Россией и Украиной, прошедшем в сентябре. «Мы заботимся о зерне и удобрениях не меньше, чем об обмене пленными», — сказал он.

Также президент Турции сообщил, что 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они намерены обсудить «последние события».

Кроме этого, Эрдоган убежден, что Турция является ключевой страной для ЕС и всего европейского континента. «Турция незаменима в преодолении вызовов, стоящих перед ЕС, а также в переосмыслении международной роли сообщества», — заявил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что установление «худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны», отметив, что со своей стороны он продолжает «прилагать усилия по прекращению конфликта».

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители