Кремль ответил на слова Зеленского о превентивных ударах по России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России означают призыв к началу мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых», – сказал Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что последствия подобного конфликта будут чудовищны и непредсказуемы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие.