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30 минут назад

Захарова: Запад руками Зеленского разжигает ядерную войну

Национальная Служба Новостейиещё 12

Запад разжигает ядерную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Украины Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ, сообщают РИА Новости.

Захарова: Запад руками Зеленского разжигает ядерную войну
Фото: ТАССТАСС

По её словам, руками Зеленского США и НАТО могут уничтожить планету.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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