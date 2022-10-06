Кремль ответил на слова Зеленского о превентивном ударе по России

На заявление президента Украины Владимира Зеленского о нанесении превентивного удара по России должны обратить внимание все страны мира. Такое мнение выразил пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

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«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны ЕвроЕвросоюза. В первую очередь двое первых», — подчеркнул он.

Также представитель Кремля заметил, что слова главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны.

6 октября Зеленский во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва первой применит ядерное оружие.