Эксперт оценил возможность присоединения России к НАТО

«Все мы знаем отношение Соединенных Штатов к России как в 90-х, так в 2000-х, так и в 2010-х. Это отношение никогда не было позитивным. Поднимать этот вопрос на современном этапе совершенно неактуально. НАТО уже не один год и не одно десятилетие представляет Россию в своих документах как угрозу и оппонента», – заявил Колчин.