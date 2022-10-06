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24 минуты назад

Эксперт оценил возможность присоединения России к НАТО

Елена Прошина

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что вопрос о присоединении России к НАТО сейчас неактуален, потому что Североатлантический альянс открыто преподносит РФ в качестве врага. Об этом сообщает портал «360».

Эксперт оценил возможность присоединения России к НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все мы знаем отношение Соединенных Штатов к России как в 90-х, так в 2000-х, так и в 2010-х. Это отношение никогда не было позитивным. Поднимать этот вопрос на современном этапе совершенно неактуально. НАТО уже не один год и не одно десятилетие представляет Россию в своих документах как угрозу и оппонента», – заявил Колчин.

Он также добавил, что желание американских дипломатов продемонстрировать открытость США всему миру не несут какой-либо серьезной силы.

Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США хотят видеть такую Россию, которая могла бы присоединиться к НАТО.

Политика,Джон Болтон,НАТО,ООН,
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