Эксперт оценил возможность присоединения России к НАТО

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что вопрос о присоединении России к НАТО сейчас неактуален, потому что Североатлантический альянс открыто преподносит РФ в качестве врага. Об этом сообщает портал «360».
«Все мы знаем отношение Соединенных Штатов к России как в 90-х, так в 2000-х, так и в 2010-х. Это отношение никогда не было позитивным. Поднимать этот вопрос на современном этапе совершенно неактуально. НАТО уже не один год и не одно десятилетие представляет Россию в своих документах как угрозу и оппонента», – заявил Колчин.
Он также добавил, что желание американских дипломатов продемонстрировать открытость США всему миру не несут какой-либо серьезной силы.
Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США хотят видеть такую Россию, которая могла бы присоединиться к НАТО.