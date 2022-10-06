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38 минут назад

Российская делегация рассказала о приеме на G20

Lenta.ru

Несмотря на дипломатическую напряженность в мире, Россию не удалось изолировать на саммите спикеров парламентов G20. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член российской делегации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Российская делегация оценила прием на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень приятно удивлены. Никакой изоляции. У нас была просто очередь спикеров и вал других делегаций приглашенных, которые пытались встретиться с главой российской делегации, спикером Совета Федерации ВалеВалентиной Матвиенко. Мы работаем уже два дня, за это время у нас не было ни одной свободной минуты, постоянно были встречи, обсуждения, мы участвовали в самой конференции спикеров. Изоляция оказалась абсолютно бесполезна. Видимо, о ней мечтали наши западные оппоненты, но у них ничего не получилось. Мир очень серьезно смотрит сейчас на нашу страну», — рассказал он.

Российская делегация во главе с Матвиенко с 5 по 7 октября участвует в саммите G20, который проходит в Индонезии. В программе визита — встречи с представителями руководства Индонезии и парламентариями. В частности, с главой Совета региональных представителей Ла Ньяллой Матталитти, председателем Совета народных представителей Пуан Махарани. Также Матвиенко на полях саммита проведет ряд других двусторонних встреч.

Ранее Матвиенко на полях мероприятия призвала украинскую делегацию к переговорам на уровне парламентов.

Политика,Владимир Джабаров,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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