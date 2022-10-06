Российская делегация оценила прием на G20

«Очень приятно удивлены. Никакой изоляции. У нас была просто очередь спикеров и вал других делегаций приглашенных, которые пытались встретиться с главой российской делегации, спикером Совета Федерации ВалеВалентиной Матвиенко. Мы работаем уже два дня, за это время у нас не было ни одной свободной минуты, постоянно были встречи, обсуждения, мы участвовали в самой конференции спикеров. Изоляция оказалась абсолютно бесполезна. Видимо, о ней мечтали наши западные оппоненты, но у них ничего не получилось. Мир очень серьезно смотрит сейчас на нашу страну», — рассказал он.