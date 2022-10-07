Песков подтвердил участие России в саммите G20

Россия примет участие в предстоящем саммите G20. Однако формат будет пределен позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

Напомним, саммит пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября. Американский президент Джо Байден не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным , если российский лидер примет участие в мероприятие.

При этом недавно в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Россия не должна быть на саммите G20. Якобы она не может присутствовать там, пока не прекратиться конфликт на Украине.