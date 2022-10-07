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17 минут назад

Песков подтвердил участие России в саммите G20 на Бали

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Россия примет участие в предстоящем саммите G20. Однако формат будет пределен позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подтвердил участие России в саммите G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — передает РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, саммит пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября. Американский президент Джо Байден не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным, если российский лидер примет участие в мероприятие.

При этом недавно в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Россия не должна быть на саммите G20. Якобы она не может присутствовать там, пока не прекратиться конфликт на Украине.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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