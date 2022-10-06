Россия подала возражения на иск Украины в Гааге

Россия подала возражения на иск Украины в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Киев ранее обвинил российскую сторону в геноциде украинского народа, пишет РИА Новости.

Предварительные возражения подали 3 октября, сообщили в МУС.

Иск в МУС был подан 27 февраля, спустя три дня после начала специальной военной операции России на Украине.

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — подчеркнул украинский президент ВладВладимир Зеленский.

Прокуратура МУС приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине в начале весны, 2 марта.