За публикациями The New York Times о гибели политолога Дарьи Дугиной стоят американские официальные структуры. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее NYT опубликовала статью, в которой со ссылкой на разведку США заявила, что за убийством Дугиной стояли только власти Украины, Соединенные Штаты к этому не имеют никакого отношения.

«За подобными материалами в американской газете стоят американские же официальные структуры, которые не хотят называть себя, но по каким-то им понятным мотивам сливают соответствующие утечки», — считает Захарова.

Она напомнила, что Россия провела свое расследование о гибели Дугиной и поделилась его итогами с общественностью, поэтому никаких вопросов о том, кто организовал убийство уже быть не должно. В свою очередь, говоря о «курировании Вашингтоном отдельных элементов экстремистской деятельности киевского режима», Захарова заявила, что вычленять их из всего просто нет смысла.

«США направляли, покрывали и руководили киевским режимом на протяжении многих лет, это вопрос общей ответственности того, что они сделали с этим государством и в целом в регионе», — отметила она.