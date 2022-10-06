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30 минут назад

Захарова рассказала, кто стоит за публикацией NYT об убийстве Дугиной

Елена Прошина

За публикациями The New York Times о гибели политолога Дарьи Дугиной стоят американские официальные структуры. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова рассказала, кто стоит за публикацией об убийстве Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее NYT опубликовала статью, в которой со ссылкой на разведку США заявила, что за убийством Дугиной стояли только власти Украины, Соединенные Штаты к этому не имеют никакого отношения.

«За подобными материалами в американской газете стоят американские же официальные структуры, которые не хотят называть себя, но по каким-то им понятным мотивам сливают соответствующие утечки», — считает Захарова.

Она напомнила, что Россия провела свое расследование о гибели Дугиной и поделилась его итогами с общественностью, поэтому никаких вопросов о том, кто организовал убийство уже быть не должно. В свою очередь, говоря о «курировании Вашингтоном отдельных элементов экстремистской деятельности киевского режима», Захарова заявила, что вычленять их из всего просто нет смысла.

«США направляли, покрывали и руководили киевским режимом на протяжении многих лет, это вопрос общей ответственности того, что они сделали с этим государством и в целом в регионе», — отметила она.

По мнению Захаровой, Вашингтону «пора громко, откровенно и четко сказать о своей вовлеченности в ситуацию на Украине, начиная от смены режимов и заканчивая их мотивами к уничтожению газопроводов».

Политика,Дарья Дугина,Мария Захарова,МИД России,
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