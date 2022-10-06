Болтон назвал стратегическую цель США в отношении России

США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО, заявил в своей статье для издания 19FortyFive экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он предложил помогать «российским диссидентам», которые, по его мнению, могли бы убедить людей предпринять смену режима, а затем переписать конституцию. Однако он отметил, что тайная смена правительства может быть невозможной. Болтон допустил оказание помощи России со стороны Китая.

Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза, — написал политик.

Ранее Болтон отмечал, что у Киева могут возникнуть большие проблемы во время российской спецоперации из-за нерешительности президента США Джо Байдена. По его мнению, действующий американский лидер неоднократно проявлял слабость при взаимоотношениях с Россией и Китаем. Тем самым глава государства подорвал авторитет США и навлёк на страну новые угрозы и вызовы.