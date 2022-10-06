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1 час назад

Болтон описал, какая Россия нужна США

News.ru

США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО, заявил в своей статье для издания 19FortyFive экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он предложил помогать «российским диссидентам», которые, по его мнению, могли бы убедить людей предпринять смену режима, а затем переписать конституцию. Однако он отметил, что тайная смена правительства может быть невозможной. Болтон допустил оказание помощи России со стороны Китая.

Болтон назвал стратегическую цель США в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза, — написал политик.

США подготовили для России "план Б"

Ранее Болтон отмечал, что у Киева могут возникнуть большие проблемы во время российской спецоперации из-за нерешительности президента США Джо Байдена. По его мнению, действующий американский лидер неоднократно проявлял слабость при взаимоотношениях с Россией и Китаем. Тем самым глава государства подорвал авторитет США и навлёк на страну новые угрозы и вызовы.

Он также заявил, что у нынешнего хозяина Белого дома и его окружения наблюдается склонность отступать под давлением. Подобное поведение «обнадёживает противников и вызывает тревогу у друзей США», резюмировал Болтон.

Политика,Джон Болтон,Джозеф Байден,Дональд Трамп,НАТО,
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