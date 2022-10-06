Матвиенко: Украина пыталась организовать шоу на G20

«И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу — встать в зале. Ну, встали четыре человека. Остальные понимают по-настоящему суть всего происходящего», — отметила она.