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28 минут назад

Матвиенко: Украина пыталась организовать шоу на G20, но не получила поддержки других стран

Газета.Ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что украинская делегация, выступавшая на саммите спикеров парламентов стран G20 с ложными обвинениями в адрес РФ и пытавшаяся таким образом организовать шоу в зале, не получила поддержки от парламентариев других государств. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко: Украина пыталась организовать шоу на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спикера Совфеда, делегация Украины выступила с «заезженными, фальшивыми обвинениями».

«И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу — встать в зале. Ну, встали четыре человека. Остальные понимают по-настоящему суть всего происходящего», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что «шоу не удалось».

«Поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось», — пояснила председатель Совета Федерации.

Ранее Валентина Матвиенко на саммите парламентов Большой двадцатки предложила парламентам России и Украины провести переговоры и начать их сегодня, 6 октября. Она отметила, что Москва не раз предлагала Киеву провести переговоры и напомнила, что стороны почти достигли договоренностей в Стамбуле.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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