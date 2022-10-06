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39 минут назад

В Кремле прокомментировали публикацию NYT об убийстве Дугиной

Алиса Селезнёва

Москва положительно оценивает публикацию в американской газете, посвященную убийству Дарьи Дугиной, надеясь, что это не попытка США снять с себя ответственность за теракты украинского государства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. ФСБ России обвинили в убийстве украинские спецслужбы.

При этом издание New York Times заявило ранее со ссылкой на американскую разведку, что за убийством Дугиной действительно стоит Киев, а организовано оно было без ведома США.

В США назвали виновного в убийстве Дарьи Дугиной

Официальный представитель Кремля сегодня прокомментировал эту публикацию.

«Если это не фэйк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась, поздновато, но согласилась», - заметил он.

При этом Дмитрий Песков выразил надежду, что статься в СМИ - это «не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинский режим».

Политика,Видео,Дарья Дугина,Дмитрий Песков,ФСБ,
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