Москва положительно оценивает публикацию в американской газете, посвященную убийству Дарьи Дугиной, надеясь, что это не попытка США снять с себя ответственность за теракты украинского государства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. ФСБ России обвинили в убийстве украинские спецслужбы.

При этом издание New York Times заявило ранее со ссылкой на американскую разведку, что за убийством Дугиной действительно стоит Киев, а организовано оно было без ведома США.

Официальный представитель Кремля сегодня прокомментировал эту публикацию.

«Если это не фэйк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась, поздновато, но согласилась», - заметил он.