Переговоры или «победа по Боррелю»: МИД потребовал от ЕС определиться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу следует определить для себя, за что он выступает, а именно за переговоры или «победу на поле боя по Боррелю», передает ТАСС.

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Именно так Захарова прокомментировала инициативу властей Австрии провести переговоры по ситуации вокруг Украины.

По ее словам, решение поддержать Киев продемонстрировало утрату нейтральности многих стран.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что австрийская сторона выражает готовность принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, власти этой страны не собираются разрывать связь с Россией, подчеркнуло издание.