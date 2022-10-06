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41 минуту назад

Переговоры или «победа по Боррелю»: МИД потребовал от ЕС определиться

Лера Букина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу следует определить для себя, за что он выступает, а именно за переговоры или «победу на поле боя по Боррелю», передает ТАСС.

Переговоры или «победа по Боррелю»: МИД потребовал от ЕС определиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Именно так Захарова прокомментировала инициативу властей Австрии провести переговоры по ситуации вокруг Украины.

Боррель заявил о невозможности завершить конфликт России и Украины

По ее словам, решение поддержать Киев продемонстрировало утрату нейтральности многих стран.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что австрийская сторона выражает готовность принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, власти этой страны не собираются разрывать связь с Россией, подчеркнуло издание.

На Украине ранее был подписан указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал отказ властей Украины вести диалог с Россией. Он заявил, что российская сторона ожидает изменения позиции Владимира Зеленского по данному вопросу.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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